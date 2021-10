Veteran Yoruba actors who relocated: Àwọn Òṣèré fíìmù Yorùbá tẹ́ ò ro tó tí jápaa lọ ìlú Òyìnbó rèé

Solomon Majekodunmi

Baba Kekere ni ọpọlọpọ mọ ọ si. Solomon Majekodunmi kii ṣe ẹni aimọ rara lagbo osere Yoruba torí ó kopa lára awọn sinima to ṣe koko ni 1990s. Toyin Majekodunmi, àgbà osere míì to dagbere faye nínú oṣù Kínní ọdun 2017 ni iyawo àgbà osere yii.

Bayo Bankole

Orúkọ ori itage rẹ ni Boy Alinco tí ọ̀pọ̀ eniyan si mọ ọ bí ẹni n mọ owó nigba to máa n kopa ninu fiimu agbelewo. Alinco ti ko lọ si orileede Amẹrika bayii to si ti gbe nibẹ fun ọpọlọpọ ọdun.

Lara awọn fiimu to ti kopa ni Owo Blow, Eda àti sinima agbelewo to fi gbajumọ ju, Papa Ajasco.

Bukky Wright

Osere to tun ń mú owó pọ mọ ère orí itage ni Bukky to si gbajumọ fún kikopa nínú àwọn fiimu ti yoo ti sọkun gidi ti awọn eeyan maa n ní pe o mọ bi wọn ṣe n ba ẹnu ẹkùn gidi gan.

Wale Adebayo

Wale Adebayo ni osere ti ẹ mọ si Sango nitori ipa to pataki julọ, Sango to ko ninu fíìmù Sango.

O jẹ ọkan lara awọn eekan osere to di gbajumọ to si mú ki awọn olólùfẹ́ fiimu Yoruba gbadun pọpọṣinṣin awọn sinima to jade ni 1990s fiimu Sango to si kopa ninu rẹ lo polongo rẹ faye.