Okùnrin kan ra àpò ìrẹsì mẹjì, ó fi ọ̀dọ́kùnrin méjì ṣe onídùró nílùú Eko

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Obinri kan ti wọnu oko gbese lẹyin ti okunrin kan ra irẹsi ninu ṣọọbu rẹ lai san owo fun, ṣugbọn to fi awọn ọmọkunrin meji silẹ ni ṣọọbu ọhun dipo owo.

Gẹgẹ bii ohun ti a gbọ, Ọjọbọ ni okunrin naa wọ inu ṣọọbu Olabisi Opeyemi to wa ladugbo Felicia Oke, lagbegbe Olowora niluu Eko.

Aburo Opeyemi, Alima, to wa ninu ṣọọbu ọhun lasiko naa ta irẹsi fun okunrin naa pẹlu igbagbọ pe aburo rẹ ni awọn ọdọkunrin meji ọhun.

Ṣugbọn lẹyin iṣẹju diẹ ti okunrin naa ko tete de ni ọkan lara awọn ọdọkunrin to fi silẹ sọ pe oun fẹ lọ ṣawari rẹ.

Ko pẹ si asiko naa ni ọdọkunrin keji naa tu sọ pe oun fẹ maa lọ ṣugbọn Alima kọ jalẹ pe ayafi ti okunrin to ko awọn mejeji wa ba pada wa, ṣugbọn ọdọkunrin naa ni oun ko mọ okunrin naa ri.

Ọdọkunrin ọhun sọ pe ni ṣe okunrin naa pade lẹba ọna to si bẹ oun lati ran an lọwọ lati gbe irẹsi ninu ṣọọbu Alima.

Nigba to n ba awọn akọroyin sọrọ, ẹgbọn Alima to ni ṣọọbu naa, Opeyemi sọ pe gbese nla ni iṣẹlẹ naa da si oun lọrun.

O ni oun ko fi ọrọ naa to ileeṣẹ ọlọpaa leti nitori ẹni mimọ ni ọkan lara awọn ọdọkunrin naa jẹ si oun ni adugbo

O ṣalaye pe "Mi o si ni ṣọọbu lasiko ti iṣẹlẹe naa waye nitori mo wa lori idubulẹ aisan, ṣugbọn lẹyin wakati diẹ ti okunrin naa ra ọja tan ni mo to mọ pe wọn ti lu aburo mi ni jibiti."

Ẹwẹ, awọn eeyan kan ni adubo ti iṣẹlẹ naa ti waye ti sọ pe o ṣeeṣe ko jẹ pe ṣe ni okunrin to ra irẹsi ọhun fi oogun ba Alima sọrọ.

Titi di akoko ti an ko iroyin yii jọ, wọn ko tii foju ganni okunrin ọhun, ko si si ẹni to le sọ ibi to ti wa.