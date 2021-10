Latifat Tijani: Ìjọba Naijiria ń ṣèlérí láti mọ́ rírì mi àmọ́ láti 2016, pàbó ló ń já sí

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Ilu Abeokuta nipinlẹ Ogun ni Latifat ti wa, oun nikan soso si ni elere idaraya to mu ami ẹyẹ goolu wale laarin awn elere idaraya to jẹ akanda ẹda to soju orilẹede wa ninu idije ere idaraya Olympics fawọn akanda ẹda to waye ni Tokyo lọdun 2020.