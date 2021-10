Jigan Baba Oja: Àṣírí tí ẹ kò mọ̀ rèé nípa ohun tó sọ mí di ẹlẹ́sẹ̀ kan

Gbajumọ oṣerekunrin, Abimbola Kazeem, Jigan Baba Oja ti kede pe kii ṣe abinibi ni ẹsẹ to n dun.

Oserekunrin naa to gbajumọ ninu ere tiata Yoruba, paapaa fun aṣa 'So mọ age mi ni' lasiko diẹ sẹyin, sọ eyi ninu ifọrọwanilẹnuwo kan to ṣe pẹlu tẹlifisan ori ayelujara Ojopagogo TV.