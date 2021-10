Dudu Heritage burial: Òní ni Dudu Heritage yóò wọ káà ilẹ̀ sùn

Eto isinkun gbajugbaja oniṣowo, to tun jẹ ọkọ gbajumọ oṣere tiata Yoruba, Bimbo Oshin, iyẹn Ola Ibiropnke ti ọpọ eeyan mọ si Dudu Heritage ti bẹrẹ niluu Ibadan.

Lara awọn agba oṣere to wa nibẹ ni, Adewale Adeoye, ti ọpọ eeyan mọ mọ si Adewale Elesho ẹnu n ja waya.

Elesho sọ fun BBC Yoruba pe Dudu Herigate jẹ ẹnikan to lawọ gidi to si maa n fẹ ki itẹsiwaju ba ẹlomiran.

Bakan naa lo ni Dudu Hertiage kii ṣe ẹni to ni ahun, o si maa lawọ lati ṣe ore fun ọpọ eeyan.

Ẹwẹ, ọrẹ timọ-timọ si oloogbe ọhun, to tun jẹ mbalogun ẹgbẹ awọn to n gab gọọfu, amofin Idowu Salami sọ fun BBC pe ẹgbẹ awọn to n gba gọọfu naa n ṣedaro oloogbe.