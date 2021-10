Women marry trees: Àwọn obìnrin ń ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú igi láti ṣàfihàn ètò idagbásókè tuntun ní Bristol

wákàtí kan sẹ́yìn

Ìjọba ibilẹ Bristol sọ pé nítorí awọn ìpinu awọn ètò to wà nílẹ̀ oun ko ni le fèsì lórí ọ̀rọ̀ náà.

Àwọn to ṣe agbátẹru ètò náà ni awọn n fi awọn obinrin India ṣe awokọse nipa rirọgba yi igi ka ki wọn ma baa gee

Olupolongo tó tún wà lára ìyàwó Suzan Hackett láti Bristol: "Lati ṣe ìyàwó pẹ̀lú igi jẹ àǹfàní gidi kìí ṣe ọ̀rọ̀ ojú, sùgbọ́n nǹkan to se gbòógì ni.

Eto ikọle ti wọn fẹ se lati Goram Homes ati Developers Hilla, ti ijọba ko tii buwọlu wa fun ile igbe to le ni ọgọrun to fi mọ awọn ile alabọde bi mẹ́rindinlaadọrin miiran.

Ẹni to ni Baltic Wharf Caravan ti igi mẹrinlelaadọrin wa ni ijọba ibilẹ ti kọwe ikilọ si pe ki o kuro nibẹ.

O le ni awọn obìnrin aadọrin ló ṣegbéyàwó pẹ̀lú igi nibi ayẹyẹ to waye ni Bristol

Ọrọ igi mẹrinlelaadọrin ti wọn fẹ wo yii kan awọn to ṣagbatẹru eto yii logun gidi lati ko ilẹ igbalode si Baltic Wharf Caravan Site

Iwe ti wọn kọ ransẹ naa ni pe awọn yoo nilo lati wu gbogbo igi to wà nibẹ, sugbọn ẹgbẹ Save Baltic Wharf Trees ati ti Bristol Tree Forum ti bẹnu atẹ lu nnkan ti wọn pe ni iwa ai lootọ nipa iye igi ti wọn fẹ́ wo ni agbegbe naa ati igba ti wọn fẹ woo.

Ọjọgbọn John Tarlton, to n jẹ onimọ nipa eto isegun ni Bristol Vetinary to kọ awọn igi bura to si tun peju gẹgẹ bi ọrẹ ọkọ nibi ayẹyẹ naa sọ pe, niwọn igba ti wọn ti buwọlu iwe pe ki iṣẹ bẹrẹ nibẹ, asọ o bọmọyẹ mọ.