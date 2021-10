Kogi State Police Command: Ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ lórí fídíò tó sàfihan ọlọ́pàá tó fí ìyà jẹ́ aráàlú

Ileese olopaa lorileede Naijiria ni iwadii ti bere lori fidio to safihan ọlọpaa to n fi iya jẹ ara ilu loju popo ni agbegbe Okene, nipinlẹ Kogi.

Ninu atẹjade ti ileeṣẹ ọlọpaa fi lede, Ọga Agba ọlọpaa, Usman Alkali Baba ni oun ti paṣẹ fun Kọmiṣọnna ọlọpaa nipinlẹ Kogi lati se iwadii iṣẹlẹ naa to dabi ẹni pe o waye ni agbegbe Kogi.

Ẹni to n salaye nkan to ṣẹlẹ ninu fidio naa ni ọkan lara awọn ero inu ọkọ ni wọn fẹ gba 25,000 naira ni ọwọ rẹ, pẹlu ẹsun pe o ji laptop to wa ni ọwọ rẹ ni.