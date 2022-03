Sex swingers: Kò sóhun tó burú níbẹ̀ kí èmi àti ìyá mi jọ maa pín ọkọ mi lóríi bẹ́ẹ̀dì - Madi Brooks

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Amọṣa kii ṣe gbogbo ẹni to wa ninu ibadọrẹ to ṣi ni o tun jẹ onipasiparọ fun ibalopọ.

To ba jẹ ibadọrẹ to ṣi silẹ ni, awọn ololufẹ maa n forikori pa ẹnu pọ pe awọn le maa fẹ ara awọn wọn si tun le maa ri ẹlomiran, wọn le jọ ṣee papọ tabi lọtọọtọ.

Lati igba ti o ti sọ ọ̀rọ̀ yii ni fidio rẹ ti jade to si gba ori ayelujara kan to bẹẹ to ti le ni miliọnu mẹjọ eeyan to ti woo tawọn eeyan si n bu ẹnu atẹ luu.