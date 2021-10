Sunday Igboho: Mi ò bẹ ẹnikẹ́ni tó sún ma mi láti bèrè owó lọ́wọ́ yín fún ìtọ́jú mi o

Ọrọ yii jade latọwọ ọkan lara awọn agbẹnusọ rẹ, Olayomi Koiki to fi soju opo ayelujara pe:

"Iroyin kanmọ kanmọ kan ree lorukọ ajijagbara Sunday Adeyemọ ti ọpọ mọ si Sunday Igboho pe oun ko ran eeyan kankan tabi awọn to n ba oun ṣiṣẹ yala ẹṣọ ni tabi ọrẹ rẹ lati beere owo fun itju ara rẹ ni orilẹede Benin Republic".

O ni Oloye Sunday Adeyemo Igboho ko beere fun owo lati tọju ara rẹ ni ilu Benin Republic to wa.

Wọn gbọ iroyin pe ọpọ awọn to n ba a ṣiṣẹ to n lo anfani ipo to wa lọwọ lati bere owo fun itọju Igboho, amọ wọ́n ni irọ gbaa ni wọn n pa.