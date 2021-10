Ransome for kidnappers: BBC Africa Eye ṣèwádìí nípa sísan owó fún àwọn ajínigbépawó

Iṣẹlẹ ijinigbe lorilẹede Naijiria kii ṣe eyi to farasin mọ loju gbogbo agbaye paapaa bo ṣe n di lemọ lemọ lapa ariwa orilẹede yii.

Eyi to tun wa n wọ awọn eeyan lara gan ni bi awọn ajinigbe ọhun ṣe maa n bere fun owo idoola awọn to wa ni ahamọ wọn eyi to jẹ pe lọwọlọwọ awọn ọmọ ile ẹkọ lo pọ ninu wọn.