Tiwa Savage sex video: Akọrin tàkasúfèé, Tiwa fún àwọn tó fẹ́ gba owó lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí fídíò ìbálòpọ̀ l'ésì

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

Gbajugbaja akọrin takasufe, Tiwa Savage, ni ẹnu tun ti n kun lori ayelujara bayii,lẹyin ọrọ to sọ fun awọn to n halẹ mọ nitori fidio ibalopọ kan.

Lati ọsẹ to kọja ni ẹnu ti n kún Savage lẹyin to sọ pe fidio to safihan ibi ti oun ti n ni ibalopọ pẹlu ọrẹkunrin oun ṣe e ṣi bọ si ori ayelujara. Eyi ti awọn kan fi n halẹ mọ pe awọn yoo fihan gbogbo eniyan.