Psychiatric Examination: iÌjọba ní kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni ṣe àyẹ̀wò ọpọlọ f'áwọn Ọlọ́pàá àti agbófinró

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Eyi wa lara abajade ipade wọn to waye lọjọ Ẹti eyi ti igbakeji aarẹ, Ọjọgbọn Yemi Osinbajo dari.

Gẹgẹ bi ọkan lara awọn afẹhonuhan ṣe bere lọdun to kọja, igbimọ naa ni ki ijọba boju to alaafia awọn oṣiṣẹ eleto aabo.

Ni pato, wọn pe fun ṣiṣe ayẹwo owo oṣu awọn oṣiṣẹfẹyinti to jẹ ọlọpaa ati riri owo awọn to wa lẹnu iṣẹ gba lasiko to yẹ.