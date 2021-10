Sekinat Ahmed: Àwọn ọrẹ binu si mi nígbà ti mo kọkọ bẹrẹ iléèwè àwọn ọmọ tó ní ìpèníjà ara

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

"Ọmọ kan wa nibi lara awọn to ni ipenija ara ti wọn ti pa ti lati igba ti wọn ti muu wa ti iya rẹ naa tẹle wa, ẹẹkan ṣoṣo lo ti wa woo lati igba naa".

Kikọ ọmọde kii ṣe ohun teeyan n fi ọwọ yẹpẹrẹ mu ka to wa sọ pe kikọ awọn ọmọde to ni ipenija ara bii oju fifọ, rirọ lapa rọ lẹlẹ, ọmọ ti ọpọlọ rẹ ko ji pepe to ati bẹẹ bẹẹ lọ.