Alec Baldwin: Ohun táa mọ̀ nípà òṣèré tó ṣèèṣì yìnbọn pààyàn lórí ìtàgé rèé

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Arabirnin naa to gba ibẹ ku ni wọn sare gbe lọ sileewosan ṣugbọn ẹpa o boro mọ, bo ṣe farapa jinnu tori naa o ti dagbere faye.

Arabinrin to ku, Hutchins to jẹ ẹni ọdun mejilelogoji lo n ṣiṣẹ gẹgẹ bii adari aworan lori itage naa nigba ti Ọgbẹni Souza to fara pa jẹ ẹni ọdun mejidinlaadọta.