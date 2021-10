Akinwumi Farooq Akewi: Yàtọ̀ fún títayọ mi nínú ewì, mo fẹ́ dàgbà di Ajobiewe àti Wole Soyinka

ìṣẹ́jú 2 sẹ́yìn

Farooq fi ifẹ han si ewi kike lati kekere ti inu rẹ si maa n dun lati lọ jokoo si ẹgbẹ awọn agbalagba kan to maa n kewi nigba to ṣi wa ni ọmọ ọdun mẹjọ.

To ba ti de ile a tun fi gbogbo alẹ maa tun awọn owe to gbọ ka.

Ilu Ilaro ni ipinlẹ Ogun ni Akinwumi wa ko to di pe gbajumọ akewi mii to n jẹ Remmy Chanter muu lọ si ilu Eko to si di oloore rẹ titi di oni. Koda to n ran an lọ si ile ẹkọ yatọ fun pe o n kọ ọ lawọ nkan ti ko mọ ninu ewi.