Tunde Bakare: Gbogbo ìlérí ààbò tí Buhari ṣe ló kùnà

wákàtí kan sẹ́yìn

Ninu ifọrọwerọ pẹlu iwe iroyin This Day, Bakare ni ẹnikẹni to ba n gbero lati di aarẹ Naijiria gbọdọ dunadura pẹlu awọn ara oke ọya.

O fi kun pe laisi iranwọ lati ọdọ awọn ẹya to kú, oun ko lero pe ẹkùn kankan ní Naijiria le da nikan gbe ararẹ de ipo aarẹ, nitori náà, ifọwọsowọpọ ati idunadura ṣe pataki

''Bi orileede wa ti se ri yí, ẹnikẹni to ba fẹ dupo aarẹ gbọdọ joko, ko fi ọrọ jomitooro ọrọ pẹlu awọn ara Ariwa Naijiria ni.

Ki eleyi to yi pada, ayafi ti atunṣe ba ba iwe ofin Naijiria taa n lo yii.''

Bakare ni laarin awọn ara eeyan Yoruba tabi awọn ariwa gan, ko si ẹni to le da jawe olubori ninu idibo, bi wọn ko ba fọwọ wẹwọ.

Lori bo se ri iṣejọba awọn to wa lori aleefa bayi laarin ọdun mẹfa to kọja, Bakare ni nkan ti bajẹ jinna lai naani pe ijọba n ṣa gbogbo ipa to le ṣa.