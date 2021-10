Nnamdi Kanu: Garba Shehu ní aráàlú kò ti IPOB lẹ́yìn, ariwo àti ẹ̀hónú ori ayélujára lásán ló ń ṣe

Ileesẹ aarẹ lorilẹede Naijiria ti kede pe bi wọn se n ba Nnamdi Kanu se ẹjọ, ẹni tii se asaaju ikọ to n pe fun idasilẹ orilẹede Biafra, IPOB, ni yoo fopin si igbesẹ ijijagbara ọhun.

Garba Shehu sisọ loju ọrọ yii nigba to n fesi si ariwisi ti iwe iroyin atigbadegba kan, The Economist, to wa nilu London sọ nipa Aarẹ Buhari.