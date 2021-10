Aisha Yerima: Ọdún márùn-ún ni mo fi fẹ́ ọkọ Boko Haram ní Sambisa, ohun tójú mi rí rèé

Amọ lẹyin ọdun mẹrin, obinrin ẹni ọgbọn ọdun naa sa kuro ni ahamọ Boko Haram, to si pada sọdọ awọn ẹbi rẹ ni Maiduguri.

Idi ti Aisha fi sa pada sọdọ ikọ Boko Haram:

Ileesẹ ologun seto igbasagbo ọlọdun kan fun wọn amọ Aisha ko lo ju osu mẹrin lọ nibẹ to fi pinnu pe igbe aye oun pẹlu ikọ Boko Haram dara ju ibi toun wa lọ.

Bakan naa lo nira fun Aisha lati bọ ọmọ ọdun meji to gbe lọwọ eyi to bi fun ọkọ rẹ Boko Haram.

"Mo pe ọkọ mi lori foonu, inu rẹ si dun lati gburo mi. O wa sọ fun mi igba to tun n bọ ni Maiduguri lati wa ra epo bẹntirolu ati gaasi, ti mo si gba lati lọ ba nibẹ.

Lọjọ tawọn mejeeji pade ara wọn, Aisha kuro lọdọ awọn obi rẹ pẹlu ọmọ rẹ lai sọ fun ẹnikẹni, to si mu ẹru diẹ lọwọ.

Ajọyọ pẹlu ibọn yinyin ni wọn fi ki mi kaabọ pada:

Aisha pade ọkọ rẹ nibi ti wọn fi adehun si, to si fun ni owo lati ra awọn asọ tuntun.

Aago meje abọ alẹ ni awọn mejeeji pade pada lọjọ naa nibi ti ọkọ rẹ atawọn ọmọ ikọ Boko Haram mii to to ogun niye ti pade rẹ pẹlu ọkọ bọọsi kan.

Ọkọ Aisha ku, to si tun bi oku ọmọ:

Awọn ikọ Boko Haram yii ni Aisha lẹtọ lati pin ninu ogun ti ọkọ rẹ fi silẹ, ti wọn si duro ki o bimọ, ki wọn to pin ogun naa.

Ọmọkunrin ni Aisha bi lootọ amọ oku ọmọ lo bi, eyi to ba lọkan jẹ pupọ.

Wọn fi tipa fa Aisha fun ọkọ keji:

Wọn fi tipa tipa fa fun ọkọ keji bi o tilẹ tako igbesẹ naa, ti ọkọ rẹ keji naa si jẹ olokoowo to ni owo lọwọ tori o maa n wa ta ọja fun ikọ Boko Haram ni.

Aisha sa kuro ninu igbo Sambisa pẹlu oyun ninu:

Ni aago mẹta oru ninu osu kẹjọ, Aisha mu ọmọ rẹ atawọn iyawo meji miran to fẹ gbe igbe aye ọtọ, wọn si kuro ninu igbo naa.

Bakan naa ni ọkọ Aisha gba ọmọ rẹ lọwọ rẹ, to si mu lọ si ibi ti ko mọ, ko maa ba gbiyanju lati sa kuro ni igbo Sambisa mọ,

Aisha fun eeyan kan ni gbogbo owo to wa lọwọ rẹ lati mu oun at awọn eeyan rẹ jade ninu igbo, to si pada sile awọn obi rẹ.