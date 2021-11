Lagos Airport: Ẹ wo bí ọwọ́ ṣe tẹ àwọn mẹ́ta tó gbé òògùn olóró sínú ọṣẹ dúdú ní pápákò òfúrufú Eko

Ajọ to n gbogun ti oogun oloro lorilẹede Naijiria, NDLEA, ti ni oun ti gba oogun oloro ti awọn eniyan kan n gbe lọ si ilu London lati papakọ ofurufu ni ipinlẹ Eko.

Babafemi ni awọn ri cargo miran to gbe oogun oloro indian hemp ti wọn gbe si inu paali Dudu Osun naa ni, awọn ri ni ibi ti wọn di wọn pamọ si.

Ajọ NDLEA ni o kere tan, awọn ti mu afurasi mẹta to nii se pẹlu iṣẹlẹ naa, ti iwadii si ti bẹrẹ ni pẹrẹwu.

Laipẹ yii ni ọwọ tẹ abiyamọ kan to n tọ ọmọ lọwọ to si ni oun wa ni fasiti Benin, Mariam Dirisu to gbe oogun oloro Skunk ati Molly.