Ikoyi Buidling Collapse: Gómìnà Babajide Sanwo-Olu pàṣẹ ìwádìí lórí ilé alájà 21 tó wó

ìṣẹ́jú 6 sẹ́yìn

Gomina ipinlẹ Eko, Babajide Sanwo-Olu ti paṣẹ iwadii ni kiakia lori bi ile alaja mọkanlelogun ṣe wo ni agbegbe Gerrard Road ni Ikoyi, nipinlẹ Eko.

Kọmiṣọnna fun ọrọ iroyin, Gbenga Omotoso lo fi eyi lede ninu atẹjade to fi ṣọwọ si awọn oniroyin.

Ile alaja mọkanlelogun naa lo wo le awọn eniyan lori amọ ti ko si ẹni to le e sọ pato iye awọn eniyan to wa ni inu ile alaja ti wọn ṣẹṣẹ nkọ naa ko to di pe o wo lulẹ.

Amọ, gomina Sanwo-Olu ni iwadii to ti bẹrẹ naa ni awọn yoo fi to awọn araalu leti lasiko to yẹ.

''A o ri pe awọn araalu mọ nipa iwadii iṣẹlẹ naa lasiko ti a ba pari rẹ.

Bakan naa ni wọn fikun pe igbakeji gomina nipinlẹ Eko, Obafemi Hamsat ṣe abẹwọ si ibi iṣẹlẹ naa lati ṣe moriya fun awọn oṣiṣẹ adoola ẹmi.

Awọn ẹka ileeṣẹ pajawiri to fi mọ awọn oṣiṣẹ wọn lo peju pesẹ si ibi iṣẹlẹ naa lọna ati doola ẹmi awọn to wa ni abẹ ile to wo ọhun.

Ninu ọrọ rẹ, o ni eniyan mẹta ni wọn ti doola ẹmi wọn bi iṣẹ ṣe ti tẹsiwaju lati doola ẹmi awọn to wa nibẹ nigba ti ile naa wo.

Kọmisana ọlọpaa nipinlẹ Eko, Hakeem Odumosu fi idi rẹ mulẹ pe wọn doola ẹmi eniyan mẹta, amọ o fikun pe awọn ti ri oku eniyan mẹrin gbe jade labẹ ile to wo naa.

Amọ ọkan lara awọn oṣiṣẹ alagbelebu pupa, Red Cross sọ fun akọroyin BBC Yoruba to wa nibi iṣẹlẹ naa pe oku eeyan marun un lawọn toi gbe jade.

Ẹyin oṣiṣẹ pajawiri, ẹ doola ẹmi awọn to wa labẹ ile to wọ ni kiakia - Aarẹ Buhari

Oríṣun àwòrán, Getty Images

Bakan naa ni aarẹ orilẹede Naijiria, Muhammadu Buhari ti fi ikẹdun ranṣẹ si ẹbi ati ara awọn to padanu ẹmi wọn ninu ile alaja mẹ̀ọkanlelogun to wọ naa ni ipinlẹ Eko.

Ninu atẹjade ti olubadamọran pataki fun aarẹ, Femi Adesina gbe jade ni aarẹ ti ba ijọba ipinlẹ Eko ati mọlẹbi fun iṣẹlẹ ile to wo naa.

Aarẹ wa kesi awọn oṣiṣẹ pajawiri lati ri pe wọn doola ẹmi awọn to ha si abẹ ile naa ni waranṣesa.

Bakan naa lo paṣẹ fun awọn ileewosan lati ri pe wọn pese iranlọwọ to yẹ fun awọn ti wọn doola ẹmi wọn ni awọn ileewosan ti wọn ba gbe wọn lọ.

Aarẹ Buhari wa gbadura fun iranwọ Ọlọrun fun awọn eniyan ti wọn n gbiyanju lati doola ẹmi rẹ nibi iṣẹlẹ naa.