Mr Macaroni, Taaooma, Woli Agba, Adeyemi Elesho sọrọ lórí ìpè láti ṣèpàdé pẹ̀lú ìgbákéjì ààrẹ Yemi Osinbajo

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Awọn gbajugbaja apanilẹrin bii Debo Mr Macaroni, Taaooma, Woli Agba Ayo Ajewole ati Adeyemi Elesho to jẹ ọmọ agba oṣere, Elesho ti fi ọrọ sita lori ipade kan ti wọn pe wọn si pẹlu igbakeji aar Naijiria, Yemi Osinbajo eyi to di ariwo lori ayelujara lẹnu awọn ọdọ Naijiria.

Ninu ọrọ aforijin rẹ to fi sita fawọn ọmọ Naijiria, o ṣalaye pe oun ko fẹ kọkọ gba lati lọ fun ipade naa ṣugbọn oun tun daa ro pe yoo fun oun lanfani lati sọ ero rẹ lori awọn ọrọ to n gbona janjan ni Naijiria.

Bi awọn ọmọ Naijiria mii ṣe n kan sara si awọn to lọ fun ipade naa ni awọn mii n tabuku wọn ti wọn si n gboriyin fun apanilẹrin Mr Macaroni to kọ lati lọ ni tirẹ to si ṣalaye.