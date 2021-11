Lateef Adedimeji weds Bimpe Oyebade now: Àwa fúnra wa ti dájọ́ ìgbéyàwó wa sọ́ná lóòtọ́ kí gbogbo "bloggers" lọ sẹ́mpẹ́

ìṣẹ́jú 55 sẹ́yìn

Adedimeji ni nitorinaa ẹni to fi iwe ipeni sibi ayẹyẹ igbeyawo awọn sita kan ṣe ohun to pe e lasan ni amọ kii ṣe tuntun".

"Iwe ipe wa yoo tẹ awọn to ba yẹ ko wa lọwọ. Naijiria to jẹ orilẹede ti ko lofin lo faa ti awọn eeyan ṣe n gbe nkan to wu wọn jade lọna to wu wọn".