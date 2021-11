Oluwo of Iwo God festival: Mí ò bínú sí àwọn olórìṣà àmọ́...

Oluwo ti ilu Iwo, Ọba Abdulrasheed Akanbi ti fesi si ọrọ awọn ẹlẹ sin ibilẹ ati awọn ologboni to n tahun sii pe ayẹyẹ ọdun Ọlọrun Ọba to ṣe to wa n fi tabuku awọn Ọba yoruba ku diẹ kaato.