Father and Pastor murder son for ritual: Pásítọ̀ ran bàbá lọ́wọ́ láti fi ọmọ rẹ̀ ṣe oògùn owó, ọká bá fó!

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

Latari iroyin kayefi nla kan ti ileeṣẹ ọlọpaa gbọ nipa ọmọ kan to dede di awati, ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Enugu ti fi panpẹ ofin mu arakunrin Chidi Onyishi.

Chidi ẹni dun mẹrindinlogoji to n gbe ni agbegbe Taylor Avenue, Coal Camp ni ipinlẹ Enugu ni wọn mu fun ẹsun pe o m nipa bi ọmọ bibi inu ara rẹ ṣe poora ti wọn si ni oun lo fi ṣe oogun owo.

Ileeṣẹ ọlọpaa ni ipinlẹ Enugu ni ọwọ awọn ti tẹ afurasi naa Chidi bayii lori ẹsun pe o ji ọmọ rẹ ọdun meje gbe, to si fi ṣe oogun owo.

Ileeṣẹ ọlọpaa ni iwadii fihan pe ọmọ ti wọn fi ẹjọ sun ni ileeṣẹ ọlọpaa pe o sọnu, ni oṣu to kọja naa ni iwadii fihan pe baba rẹ gan an to wa fi ẹjọ sun ni ileeṣẹ ọlọpaa lo ṣe iku pa a.