Metre price increase: Kí nìdí tí àjọ tó ń mójútó pínpín iná ọba ṣe fikún owó Metre?

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Ajọ to n mojuto pinpin ina ọba lorilẹede Naijiria, (NERC) ni awọn ti fọwọ si atunṣe tuntun ti wọn ṣe pe ki owo metre to n muna wa goke sii.

Ajọ NERC ni awọn buwọlu igbesẹ yii ni ibamu pẹlu alakalẹ ofin awọn apinna ati apapọ awọn to n moju tan pinpin ina ọba.

Lati le ri iye owo yii muṣẹ, ajọ NERC ni awọn kan woye ayipada to ba pasiparọ owo ilẹ okere ati lilọ soke ọrọ aje lati inu ayẹwo ti wọ́n ṣe kẹyin lọdun 2020.

Ipa wo ni yoo ko lori owo ina ni Naijiria?

Iwe ina ti wọn maa n mu wa fun awọn to n lo metre analọọgi tabi ti ko ni metre ti n fa wahala kaakiri Naijiria lọpọ igba.

Eyi si maa n jẹ ki ọpọlọpọ to n lo ina ma fẹ san owo ina ti wọn jẹ.

Wọn ni lilo Apoti ina Pepaid ni ọna abayọ ti ileeṣẹ to n pin ina ọba (DisCos) gbé kalẹ bayii si wahala owo ina sisan tori boo ba lo ina iye too ra to ba tan, ko sẹni ti waa da lẹbi.