Akeredolu appoints son: Kò sí nkan tó burú nínú bí Akeredolu ṣe yan ọmọ rẹ̀ sí ipò - Agbẹnusọ

Akọ̀wé iroyin fun gomina ipinlẹ Ondo, Rotimi Akeredolu, Richard Olabode, ti sọ pe ko si nkan to buru tabi ti oju ko ri ri ninu bi gomina ṣe yan ọmọ rẹ si ipo.

Lara wọn si ni ọmọ rẹ ọkùnrin, Babajide Akeredolu to yan gẹgẹ bii Oludari àjọ ti yoo maa n mojuto, ti yoo si maa tọ pinpin awọn àkànṣe isẹ ti ìjọba ba n gbe.

O ni ọmọ oun ṣíṣẹ karakara lasiko ìpolongo ibo to gbe oun wọlé.

Níbi apejẹ kan to fi ṣe ayẹyẹ ọdun kẹta rẹ ni saa akọkọ lọ́dún 2020.O ni ọmọ ipinlẹ Ondo ni Babajide, to si tọ sii lati di ipo mu. Ni bayii ti Akeredolu ti yan ọmọ rẹ si ipo, Akọwe rẹ, Richard Olabode sọ pe kii ṣe oun ni yoo kọ́kọ́ ṣe iru nkan bẹẹ. O ni awọn gomina bi Jonah Jang ti ipinlẹ Plateau, gomina tẹlẹ ni Imo, Rochas Okorocha, Tanko Al-Makura ti Nasarawa, to fi mọ gomina tẹ́lẹ̀ nipinlẹ Ondo, Olusegun Mimiko, lo ti yan ọmọ tabi ẹbi wọn ri si ipo.