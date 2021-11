Lai Mohammed on Lekki Toll Gate: Irọ́ ńlá lẹ pa, Lai Mohammed ò kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ Lekki Toll Gate - Iléeṣẹ́ ìròyìn àti àṣà

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Ministry of Information and culture

Ileeṣẹ to n ri eto iroyin ati aṣa eyi ti Minisita Lai Mohammed n ṣe adari fun ti fesi si iroyin kan to sọ pe Ọgbẹni Lai ti yi ẹnu pada pe oun sọ pe eeyan kankan o ku ni Lekki tollgate eyi tii ṣe ibi ti iṣẹlẹ ifẹhonuhan EndSARS ti waye.

Ileeṣẹ naa fi eyi sita loju opo lati bu ẹnu atẹ lu iroyin naa ti ileeṣẹ iroyin ori ayelujara kan to n jẹ Igbere TV gbe sita.

Minista Lai Mohammed jẹ eeyan kan ti ẹnu kii ṣi lori rẹ pẹlu bo ṣe maa n fi gbogbo igba duro lori ọrọ rẹ to maa n sọ pe ko si eeyan kankan to ku latọwọ ibọn yinyin to ṣẹlẹ ni Ogunjọ oṣu Kẹwa ọdun 2020.