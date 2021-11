Yoruba Nation: Ọ̀jọ̀gbọ́n Banji Akintoye ní ìjọba Nàìjíríà ti fowó ra àwọn alamí kan sáàrín àwa ajìjàgbara Yoruba Nation

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Adari ẹgbẹ Ilana Ọmọ Oodua to jẹ ọkan lara awọn ẹgbẹ to n ja fun ominria ilẹ Yoruba, Ọjọgbọn Banji Akintoye ti figbe ta pe ijọba orilẹede Naijiria ti gba awọn òǹṣẹ̀ oṣelu kan ati awọn alatako kan to n dibọn bii ọkan lara awọn ajijagbara fun Yoruba Nation.