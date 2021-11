Nothern Coalition Group: Àpapọ̀ ẹgbẹ́ ní Ariwa Naijiria sọ pé kí Buhari má gbìyànjú láti tú Kanu sílẹ̀

Agbarijọpọ awọn ẹlẹgbẹjẹgbẹ to wa ni Ariwa Naijiria, The Coalition of Nothern Groups (CNG) ti sọ fun Aarẹ Muhammadu Buhari pe ko gbọdọ gbe igbesẹ lati tu Nnamdi Kanu, olori ẹgbẹ to n ja fun idasilẹ Biafra silẹ.