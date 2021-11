Yoruba World Centre:: Osinbajo àtàwọn àgbà Yorùbá ṣe ìfilọ́lẹ̀ Ibùdó àṣà Yorùbá lágbàyéé

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Nibi ayẹyẹ ifilọlẹ Ibudo Aṣa ati nkan abalaye Yoruba, International Centre for Yoruba Arts and Culture (INCEYAC) to waye ni Fasiti Ibadan, ni Osinbajo ti sọ ọrọ naa lọjọ Iṣẹgun.