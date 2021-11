Snake bite in toilet: Kí ló yẹ kóo sáré ṣe bí ejò bá ṣá ọ jẹ?

Oṣiṣẹ awọn ọpa paipu to wọ inu ile ti BBC ba sọrọ to maa n ba awọn eeyan ṣiṣẹ inu yara igbọnsẹ sọ pe ọpọlọpọ eeyan lo maa n ro pe paipu to jade lati inu ile igbọnsẹ maa n ni omi ninu amọ o ni ko ri bẹẹ.

O tun sọ pe lara ọna kan ti ejo fi maa n wọ inu paipu ile igbọnsẹ ni yala lati inu tanki to wa ni ita tabi inu "soakaway" ti igbẹ ati itọ n lọ to ba ti fọ nibi kan tabi ti alafo kan ṣi silẹ fun ejo lati wọle.

Gẹgẹ bi eyi ṣe wa n kọ awọn eeyan lominu bi ejo ṣe n san awọn eeyan ni adugbo wọn, ajọ isọkan agbaye, WHO ti n fi awọn imọran sita lori ohun to yẹ keeyan ṣe bi iriri yii ba ṣẹlẹ.

Ohun to yẹ koo ṣe bi ejo ba san eeyan

- Gbe eeyan naa kuro nibi ti ejo ti san an tabi ki o le ejo naa kuro to ba ṣi yọju.

Lẹẹkọọkan, maa ṣe ayẹwo paipu, "soakaway", iho salanga, inu orule, ogiri to ba ni iho tabi to ba la tabi awọn nkan to ni ọmọri to ti ṣi silẹ. Ṣe atunṣe wọn lọgan ti o ba ti ri wọn.