Davido: Yinka Ayefele sọ ìrírí rẹ̀ pẹ̀lú olórin Davido tó fi ní kò dà bí àwọn ọ̀dọ́ olórin kan

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Gbajugbaja ati ilumọọka olorin ni Naijiria, Yinka Ayefele ti sọrọ lori gbogbo ohun tawọn eeyan n sọ si igbesẹ gbajumọ ọdọ olori David Adeleke to n jẹ Davido nipa owo gọbọi to ri ko jọ fun ọjọ ibi rẹ amọ to dari si ọdọ awọn ọmọ alailobi ni Naijiria.