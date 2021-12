Coronavirus Vaccine: Ẹ̀ wo bàbá àgbàlagbà tó lo ayédèrú apá nitorí kò fẹ́ gba abẹrẹ́ àjẹsára Covid-19

Ọwọ ti tẹ arakunrin kan lorilẹede Italy to lo ayederu apa ko le e gba sabukẹ pe o ti gba abẹrẹ ajẹsara Covid-19.

Oṣiṣẹ ijọba to fi ọrọ naa lede ni nọọsi to fẹ fun baba ẹni aadọta ọdun naa ni abẹrẹ ajẹsara naa lo ri pe ayederu apa ni o lo, ni ireti pe ko si ẹni ti yoo mọ

Amọ nọọsi naa to ri pe apa naa ko ri bo ṣe yẹ ni apa ''silicone'' lo fi bo oju apa rẹ, ti o si fi ẹjọ baba naa sun awọn ọlọpaa.

Nọọsi naa ni lasiko ti oun ṣi apa ọkunrin naa lati fun ni abẹrẹ ajẹsara naa ni o ri pe ko si ẹmi ni ọwọ naa , to si dabi rọba to tutu, ti isan rẹ ko tun yọ bo ṣe to.