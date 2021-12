Kenya Accident: Àwọn akọrin ìjọ tó fẹ́ lọ ṣe ìgbéyàwó kàgbákò òjò àrọ̀rọ̀dá, ẹ̀mí 23 sọnù...

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Fidio to wa ni ori ẹrọ ayelujara ṣe afihan bi omi ṣe gbe ọkọ naa lọ lasiko ti dirẹba ọkọ n gbiyanju lati gun ori afara to wa ni ori omi Enziu, ti ko jina si Nairobi to jẹ olu-ilu orilẹede Kenya.