Sylvester Oromoni: Mi ti ṣèlérí fún ọmọ mi pé ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀ kò ní yẹ̀ - Bàbá olóògbé

wákàtí kan sẹ́yìn

Baba akẹkọọ Dowen College to ku ni ipinlẹ Eko lẹyin ti wọn ni awọn akẹgbẹ rẹ fiya jẹ lọna aitọ, Sylvester Oromoni, ti ṣalaye idi ti ẹbi naa ṣe ṣe ayẹyẹ ọjọ ibi ọmọ naa lẹyin ọjọ diẹ to jade laye.

Nigba to n ba awọn akọroyin sọro, okunrin naa ni oun ti kọkọ ṣeleri fun ọmọ naa pe oun yoo sami si ayẹyẹ ọjọ ibi rẹ ọhun ki iku to mu ẹmi rẹ lọ.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, ibaṣepọ to wa laarin oun ati oloogbe naa u ti baba si ọmọ lọ to bẹẹ ti ọdọkunrin naa fi jẹ ọrẹ korikosun oun.