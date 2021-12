Demilade Fadare: Wọ́n bá òkú ọmọ ọdún méje tó di àwátì nínú 'cooler' aládùgbó rẹ̀ nilìú Ado-Ekiti

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọjọ Aje ni wọn ran Demilade niṣẹ, amọ o di awati, ki wọn to ri oku rẹ ninu ile yii lọjọ Iṣẹgun

Oríṣun àwòrán, others

Lati igba naa si ni wọn ti n wa ọmọ naa ko to di pe wọn ri ninu ile kan ti ko jina sile wọn.

Agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Ekiti, ASP Sunday Abutu, to fidi iṣẹlẹ naa mulẹ fun BBC Yoruba sọ pe alẹ ọjọ Aje ni iroyin bi ọmọ naa ṣe di awati de etigbọ awọn ọlọpaa, ti wọn si bẹrẹ si ni wa.

Iroyin ni ile kan to jẹ ti pasitọ kan ni wọn ti ri oku ọmọ naa, to si ni ọpọlọpọ ọgbẹ ibi ti wọn ti fi nkan gún ni ara.

Agbẹnusọ ọlọpaa sọ pe awọn ọlọpaa ti mu ọkunrin to ni ile naa lọ si agọ awọn fun iwadii.

Iroyin miran to tun n lọ lori ayelujara, amọ ti a ko tii fidirẹ mulẹ sọ pe ọmọ pasitọ to ni ile na, ṣugbọn to jẹ alarun ọpọlọ, lo ṣekupa ọmọ ọhun.