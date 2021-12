Sylvester Oromoni: Mọ̀lẹ́bí Buruji Kashamu sọ̀rs sókè lórí ẹ̀sùn pé ọmọ rẹ̀ wà lára àwọn tó fìyà jẹ olóògbé

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Oromoni, ẹni ọdun mejila akẹkọọ Dowen to ku ni ọjọ melo kan sẹyin lẹyin ti wọn ni awọn asiwaju rẹ nile ẹkọ to n lọ lo luu nitori pe o kọ lati darapọ mọ ẹgbẹ okunkun.

Wọn sọ pe ọmọ to ku naa mẹnuba ọmọ aṣofin to ti di ologbe pẹlu awọn ọmọ ile-iwe mẹrin miiran ṣaaju ki o to ku.