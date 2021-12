Ojodu accident: Awọn akẹ́kọ̀ọ́ dáná sun ọkọ̀, wọ́n kọlu àgọ́ ọlọ́pàá lọ́nà àti dá sèríà fún dẹ́rẹ́bà tó fi mọ́tò gbá akẹgbẹ wọn

Ajisebutu sọ pe awọn oṣiṣẹ ẹka ileeṣẹ ọlọpaa to n ri si irinajo oju popo lọ sibẹ ni kankan, wọn si ko oku awọn to jade laye lọ sile iwosan Mainland Hospital to wa ni Yaba, nigba ti wọn ko awọn to farapa lọ sile iwosan God's Apple City Hospital ati Michael Hospital to wa ni Ojodu, to fi mọ ile iwosan iṣẹlẹ pajawiri ti ijọba ipinlẹ Eko to wa ni Toll Gate.