Èèyàn méjì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba Jesu gún pasítọ̀ ìjọ RCCG pa nínú ṣọ́ọ́ṣì l'Eko

Awọn afurasi ọmọ ita ti pa pasitọ ijọ Redeemed Christian Church of God kan to wa ni Festac Town, nijọba ibilẹ Amuwo-Odofin, nipinlẹ Eko.

Iroyin sọ pe inu ṣọọṣi RCCG Chapel of Resurrection ọhun ni wọn pa Pasitọ Babatunde Dada si, lọjọ keji, oṣu Kejila, ọdun 2021.

Gẹgẹ bi iwe iroyin The Punch ṣe sọ, awọn meji kan to ṣẹṣẹ fi aye wọn fun Jesu ninu ijọ naa lo pa a .

Iroyin sọ pe ọjọ Aiku to ṣaaju ọjọ naa, ni awọn ọdọ mejeeji jade sita lasiko ti ijọsin n lọ lọwọ pe awọn fi aye awọn fun Jesu.

Ko si ti i to ọsẹ kan ti wọn ti n gbe inu ọgba ile ijọsin, ni iroyin sọ pe wọn gún pasitọ pa.

Aya oloogbe naa, Bose Dada sọ fun awọn akọroyin pe ọkọ oun ni oluṣiro owo ati alamojuto ni ọfiisi ile ijọsin naa, to si tun jẹ oluṣọ agutan ibẹ.

O ni o lọ gba owo ni banki, to si pada si ile ijọsin naa.

Nibi to ti n sinmi ni aja kinni ṣọọṣi, ni wọn sọ pe awọn meji to ṣẹṣẹ fi aye wọn fun Jesu ọhun wọle lọ ọ ba loke, ti wọn si fọ ni ori, gun ni nkan pa ki wọn o to gbe owo lọ.