Gwagwalada gas explosion: Bí ìjàmbá iná gàásì mú ẹ̀mí ọmọdé méjì lọ nílùú Abuja

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

O ni lasiko ti ọkùnrin oni gaasi n da onibaara rẹ kan loun ni atẹgun gbe afẹ́fẹ́ gaasi lọ si sọọbu to wa ni ẹgbẹ́ rẹ, ti ina si sọ.

"Obinrin kan ti wọn n pe ni Iya Biliki lo ni sọọbu naa, to si lọ si ọjà lasiko ti isele naa waye, àmọ́ ti awọn ọmọ rẹ n se oúnjẹ ti wọn fẹ jẹ lọwọ.

"Ọmọ mẹfa ni ọmọ iya Biliki, àwọn mẹfẹẹfa lo si jona pupọ, àmọ́ eyi to kere ju lara wọn to sun sinu sọọbu ni ina jo pa. Bakan naa ni ọmọdé kan to wa ra 'pure water' naa jona kú."