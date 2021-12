Yinka Alaseyori Vs Solla Allyson: Kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin Yinka Alaseyori àti Sola Allyson tí Alaseyori ń bẹ̀bẹ̀?

Bo tilẹ jẹ pe pẹlu awada, Yinka Alaṣeyori ti ọpọ mọ si Oniduro mi ti tọrọ aforijin lọwọ ẹni to n wo gẹgẹ bi ọga orin, Sola Allyson pe oun ko mọọmọ ṣe ohun to ni oun ṣe, Sola Allyson naa ti fesi.

Ṣe ni agba orin naa tun kẹnu bọ adura to ṣe fun awn mejeji pe wọn o ni ri idadura ninu ogo wọn to n tan.

Esi Yinka Alaseyori

O ni oun mọ pe aṣa Yoruba ko gba ki eeyan maa da agbalagba lohun ọrọ ni gbangba am to ba ti jẹ oun (Allyson) ni ọkan oun balẹ.

Alaseyori ni oun le ṣe ki oun ma kunlẹ ki Allyson oun si ṣetan lati ri ti yoo ṣe fun oun. "Abi bawo la ba tun ṣe mọ riri ẹni to ti ṣe to to bayii to si tun n ṣe sii fun ijọba Ọlọrun, ni temi o, mo gbudọ bọwọ fun un yin".