Timothy Adegoke: Ètò tí n lọ láti mú ọmọ Adedoyin tí ìròyìn sọ pé ó darí bí wọ́n ṣe sin òkú Timothy ní Hilton Hotel

wákàtí kan sẹ́yìn

Ajọ to n gbogun ti iwa ibajẹ ni Naijiria, EFCC, sọ pe gomina kan ti gba to ọgọta biliọnu Naira kuro ninu apo àsùnwọ̀n ipinlẹ rẹ laarin ọdún mẹfa to ti lo ni ipo.

Eyi to ni gbogbo abajade àwọn iṣẹ́ akọni naa ni àwọn ọmọ Naijiria yoo gbọ nipa rẹ to ba to asiko to yẹ.