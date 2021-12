Teen traffic robber in Lagos: Bí Ọlọpàá ṣe mú ọmọ ọdún 18 tó ń dúró sójú pópó ja olè

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Ọmọ ọdun mejidinlogun kan to maa n lọ si oju popo lasiko ti awọn ọkọ n rin lati lu awọn eeyan ni jibiti ti bọ sọwọ ikọ Ọlọpaa asare-si-pajawiri (Raapid Response Squad) ti ipinlẹ Eko.

Ikọ RRS fi si oju opo wọn pe ọdọkunrin naa jẹwọ pe oun tun pada lọ si oju popo lati lọ ko owo jọ lati san gbese to jẹ lẹyin igba ti wọn tu u silẹ lẹwọn ni ọsẹ mẹrin sẹyin.

Afurasi adigunjale naa, Sodiq Abubakar ni wọn fi panpẹ ofin mu ni nkan bii ago mẹjọ alẹ ọjọ Ẹti to kọja ni agbegbe Ketu laipẹ asiko to lo ohun ija kan fi dẹru ba awakọ kan to si gba ẹgbẹrun meje naira lọwọ rẹ ninu sunkẹrẹ fakẹrẹ ọkọ.