EFCC uncovers Diezani's loot: Wo iye owó gbọbọi tí EFCC tún ní Diezani jí kó

ìṣẹ́jú 7 sẹ́yìn

Ajọ to n gbogun ti iwa jẹgudujẹra ni Naijiria, EFCC tun ti tu aṣiri mii sita nipa awọn owo ati nkan ini ti minisita fun ọrọ epo rọbi nigba kan ri, Diezani Allison-Madueke ko pamọ nigba aye rẹ.

Mariam Balogun kunlekunle to fi gboorọ jẹka laarin awọn akẹgbẹ rẹ

Bakan naa, Okonkwo to jẹ alaga ile ifowopamọ First Bank Holding atawọn ti ọrọ yii ta ba ti foju wina ofin lori iye owo $153million ati $115million.

Nigba to jẹ pe ajọ EFCC lo ri $153 million gba pada, ẹsun eyi to ni ṣe pẹlu $115million to kan ajọ eleto idibo, INEC lori ọrọ gbigba abẹtẹlẹ naa ti wa niwaju oniruuru ile ẹjọ bayii.