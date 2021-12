Bishop Oyedepo: Ta ni ọkùnrin tó kù gììrì mọ́ àlùfáà ìjọ Living Faith lóríi pẹpẹ?

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Idan orita ṣẹlẹ ninu ṣọọṣi Biṣọọbu David Oyedepo lasiko ti ọkunrin kan ṣadede ku giiri si ojiṣẹ Ọlọrun naa, to si gba ẹsẹ rẹ mu lori pẹpẹ iwaasu.

Fidio kan to n milẹ titi lori ayelujara lo ṣafihan bi okunrin naa, ti a ko tii mọ orukẹ rẹ ṣe lọ ku giiri ba alufaa ọhun.

Ọpẹlọpẹ awọn ẹṣọ alaabo rẹ atawọn gende mii ninu ijọ ọhun lo gba Oyedepo lọwọ okunrin naa nigba to ku diẹ ko gbe ṣubu lori pẹpẹ.

Iṣẹlẹ naa waye ni olu ijọ ọhun, iyẹn ni Canaan land to wa ni ipinlẹ Ogun.

Bawo ni okunrin naa ṣe ri aye kọlu Biṣọọbu Oyedepo?

Ko si ẹni to le sọ ọjọ ti iṣẹlẹ naa waye ni pato nitori awọn alaṣẹ ijọ ọhun ko sọ nnkankan nipa rẹ.

Ninu fidio ọhun ni okunrin naa ti gba alufaa naa lẹsẹ mu, to si n fa, ṣugbọn awọn ẹsọ alaabo rẹ ko gba ki okunrin naa ṣe alufaa naa leṣe.

Ẹwẹ, titi di akoko yii, ko si ẹni to tii le sọ irufẹ ẹni ti okunrin to ku giiri mọ Biṣọọbu naa jẹ ati eredi to fi ṣe bẹẹ.