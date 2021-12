Kudirat Soremi No Network: Tí mo bá jáde nígbà míì, àwọn èèyàn á ṣì máa kí mi b''ii pé etí mi ò gbọ́rọ̀

ìṣẹ́jú 6 sẹ́yìn

Kudirat Soremi jẹ gbajumọ oṣere Yoruba ti ọpọlọpọ mọ si "Madam No Network", o ṣalaye bo ṣe rin in toun naa darapọ mọ awọn oṣere ti Ọlọrun si ṣaamin si talẹnti rẹ eyi to n ta fun un bayii.