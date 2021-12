Buhari fro Turkey: Ọ̀nà tí Turkey yòó gbà bá wa kójú ìṣòro nìyìi

Gẹ́gẹ́ bi aarẹ Muhammadu Buhari ṣe ti pada de si Naijiria lati orilẹede Turkey to ti lọ ba wọn kopa ninu ipade pataki ti ibanidọrẹ ati idowopọ nilẹ Afirika, ọ̀rọ̀ abo Naijiria ko fara pamọ lẹnu aarẹ Buhari rara o.

Gẹ́gẹ bi Buhari ṣe sọ ọ, ibanidọrẹ laarin Turkey ati Naijiria yoo tubọ mu ilọsiwaju ba akitiyan mimu Naijiria wa ni abẹ abo to peye.

Nigba to n sọrọ nibi ipade to ṣe pẹlu akẹgbẹ rẹ ni Turkey, aarẹ Recep Tayyip Erdogan ki wọn to ṣide eto ipade apero naa, aarẹ Buhari ni Turkey ti ni ọpọlọpọ iriri nipa kikoju ipenija abo eyi ti Naijiria yoo si jẹ anfani nibẹ.