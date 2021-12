Lekan Odunare: Ìyàwó ọkùnrin tí fídìò ṣàfihàn bó sẹ pa ara rẹ̀ nínú odò ọ̀sà sọ nkan tó ṣeéṣe kó fàá

wákàtí kan sẹ́yìn

Iyawo Lekan Odunare, ọmọkunrin to bẹ si odo ọsa nipinlẹ Eko, ti sọrọ lori nkan to ṣe e ṣe ko mu ọkọ rẹ gbẹmi ara rẹ.

Ọjọ Iṣẹgun to kọja ni Odunare bẹ sodo nijọba ibilẹ Epe, ti wọn si ri oku rẹ ni Ọjọbọ.

Rufiat Amusa sọ fun awọn akọroyin pe o ti to ọjọ diẹ ṣaaju iku Lekan, to ti n sọ pe oun yoo pa ara oun.

O ni ṣugbọn ko si ẹni to ka ọrọ rẹ si, ti gbogbo awọn to wa ni ayika rẹ si n sọ pe oogun oloro mimu lo jẹ ko ma a sọ iru ọrọ bẹẹ.

Iya ọlọmọ kan ọhun sọ ninu fidio kan ti BBC ri lori ayelujara The Punch, pe iyalẹnu lo pada jẹ fun awọn lati gbọ pe Olamilekan bẹ si odo.

"Lootọ lo ti n sọ tẹlẹ pe oun yoo pa ara oun, ṣugbọn ko si amojuto to peye fun. Ka ni wọn mojuto ni, ọrọ rẹ ko ba ma buru bayii".

"Ko si ẹni to ka ọrọ ẹnu rẹ si, oogun oloro 'Colorado' ni wọn ro pe o mu ko maa sọ isọkusọ. Nitori rẹ si ni wọn ko fi ṣe agbeyẹwo nkan to n sọ. Kii mu Colorado, amọ o ma n mu Arizona, botilẹ jẹ pe o ti pẹ to ti mu u kẹhin."