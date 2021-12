Aisha Buhari pregnancy rumour: Ṣé oyún ní Aisha Buhari ni àbí àìsàn jẹjẹrẹ tàbí kí ló fa ẹ̀jọ́ lórí ikún aya Aàrẹ Buhari?

wákàtí kan sẹ́yìn

O ṣe bi ẹni pe awada ni ọrọ yi nigba to kọkọ lu sita ṣugbọn bi awọn eeyan ṣe n gba a bi ẹni n gba ọti mu jẹ kí àwa naa sọ pe ka mu u wa si eti igbọ́ yin.

Ọrọ ti a n sọ nipa rẹ leleyii to ni i ṣe pẹlu iroyin pe iyawo Aàrẹ orílẹ̀-èdè Naijiria, Aisha Buhari ti loyun.

B'awọn kan ṣe n sọ pé imura ati iriri iyawo aarẹ da bí ẹni pe o loyun nise lawon ileesẹ iroyin miran n so pe aarẹ kan lo mu iyawo ààrẹ.

Boya o loyun tabi ko ni ko si ẹni tó le so pato.

Amọ, Sulaiman Haruna to jẹ amugbalẹgbẹ Aisha Buhari lọkọ to ti pẹ sọ fun BBC pe ko ko ko lara iyawo aarẹ le ati pe ko sí nkankan to se.