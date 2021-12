INEC 2023 Election: Èrò àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórí N305 bílíọ̀nù náírà tí INEC fẹ́ ná fi ṣètò ìdìbò 2023

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Ajọ to n mojuto eto idibo lorileede Naijiria INEC ti ṣe agbekalẹ owó ìṣúná marunlelọọdunrun biliọnu naira niwaju ile aṣofin Naijiria.

Alaga ajọ naa Ọjọgbọn Mahmood Yakubu to se agbekalẹ aba owo yi níwájú igbimọ ile to n risi owo nina lọjọ Aje sọ pé wọn ti fún àjọ náà ni ọgọrùn un bílíọ̀nù naira ninu owo yi ṣugbọn ko ni to lati fi ṣe gbogbo nkan ti wọn fẹ ṣe nigbaradi idibo 2023.